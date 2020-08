Speranza su treni, no ai convogli pieni. Italo sopprimerà dei convogli (Di sabato 1 agosto 2020) Nessuna deroga sulla distanza di un metro e all’uso della mascherina. Insieme al lavaggio delle mani sono fondamentali nella lotta al coronavirus Leggi su ilsole24ore

NicolaPorro : ?? Da oggi, sui #treni ad #altavelocità, doveva cessare il #distanziamentosociale. Roberto #Speranza l'ha impedito.… - HuffPostItalia : Covid, Speranza firma l'ordinanza: sì al distanziamento sui treni - Tg3web : ?? Ordinanza del ministro della Salute #Speranza: sui treni resta l’obbligo di distanziamento di un metro. #Tg3 - max_adria : Soppressi i treni per lo sciopero, ma per i media è colpa di Speranza. - abruzzoweb : FASE 3: SPERANZA FIRMA ORDINANZA, NON ALLENTARE MISURE SICUREZZA SUI TRENI -