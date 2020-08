Rocchi: «Addio indimenticabile. VAR passo avanti per il calcio» (Di domenica 2 agosto 2020) Gianluca Rocchi ha parlato al termine di Juventus Roma, ultima partita da arbitro di Serie A: le sue dichiarazioni Gianluca Rocchi ha detto Addio al calcio dopo 17 anni di attività arbitrale in Serie A. Le sue dichiarazioni al termine di Juventus Roma. RINGRAZIAMENTI – «Devo essere sincero: ringrazio sia Roma che Juventus per avermi fatto vivere l’ultimo momento della mia carriera in maniera indimenticabile. Soprattutto l’omaggio dei giocatori, che sono i nostri giudici supremi, mi ha onorato. Il titolo della serata è: “La miglior fine che potessi immaginare”. Lasciare il campo mi fa male perché per noi è vita, ma sono contento perché ho concluso in ottima condizione. Avessi continuato non so se sarei stato così ... Leggi su calcionews24

