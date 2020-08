Patty Pravo eterna ragazza del Piper | lo scatto in Senza veli a 72 anni I social | Divina

Patty Pravo eterna ragazza del Piper: lo scatto in topless a 72 anni. I social: "Divina" (Di sabato 1 agosto 2020) Per una diva come Patty Pravo, il tempo sembra non passare mai. La cantante 72enne è l’eterna ragazza del Piper e su Instagram ha postato uno scatto che la ritrae in perfetta forma. Immersa nell’acqua, con una sottile maglietta bianca bagnata, le forme sono in mostra. I social si complimentano con lei e s’inchinano di fronte all’intramontabile diva. “Sempre la più sensuale di tutti”, scrive qualcuno. E ancora: “Queen incontrastata”. Visualizza questo post su Instagram🌊🌊 #mare #PattyPravo #estate2020Un post condiviso da Patty Pravo (@Patty Pravo official) in data: 29 Lug 2020 ... Leggi su huffingtonpost

