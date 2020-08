Milano, sala 'la mia ricandidatura? voglio che sia collettiva' (Di sabato 1 agosto 2020) Milano, ITALPRESS, - "Ricandidarmi? Continuo a interrogarmi. Devo confessare che il concetto di 'conferma' non mi e' molto congeniale. Nella mia vita professionale ho sempre creduto nell'idea di ... Leggi su gazzettadiparma

fattoquotidiano : Non c’è solo la Regione Lombardia. Anche il Comune di Milano, retto dal centrosinistra di Giuseppe Sala, ha dato un… - FidanzaCarlo : Aggressioni a #Milano, ancora donne tra le vittime e giovani africani tra i carnefici. Eppure #Sala continua a racc… - FidanzaCarlo : Mentre Milano sprofonda nell'acqua, Sala non trova di meglio da fare che andare a Roma per accompagnare un braccian… - Adelchi16 : RT @magicaGrmente22: Festa del sacrificio. Milano. Sala concede il Palatrussardi per lo sgozzamento degli animali - dok2172 : RT @ebreieisraele: #Covid19 e #pil? Il #condannato #sala a #milano pensa a dare gratis l'ex #palalido a #musulmani e #migranti per la festa… -