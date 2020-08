Migranti, guardia costiera: da navi Ong attività Sar sistematica (Di sabato 1 agosto 2020) commenta Le navi delle Ong nel Mediterraneo svolgono 'in modo sistemico attività di ricerca e soccorso', Sar, che 'non si configura come un diverso impiego' delle unità stesse. Dunque, dovrebbero ... Leggi su tgcom24.mediaset

MSF_ITALIA : Sparatoria in #Libia Testimonianze raccolte da #MSF indicano che le tre vittime e i due feriti (tra i 15 e i 18 ann… - robertosaviano : La Guardia costiera libica spara e uccide 3 migranti. Quando rinnoverete ancora i finanziamenti ad assassini concla… - Linkiesta : Il disastro con la Libia è la conferma che non abbiamo un ministro degli Esteri. ?? L'articolo di Carlo Panella:… - FabriSovranista : E allora BLOCCATELE CAZZO! - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, guardia costiera: da navi Ong attività Sar sistematica #migranti -