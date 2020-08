Linea Blu – Tredicesima puntata del 1 agosto 2020 – Da Bosa a Stintino. (Di sabato 1 agosto 2020) Tredicesimo appuntamento con Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, tornato con la 26° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Linea Blu Tredicesima … L'articolo Linea Blu – Tredicesima puntata del 1 agosto 2020 – Da Bosa a Stintino. Leggi su unduetre

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Linea Blu' del 1° agosto alle 14 su RAI 1: da Bosa a Stintino) Segui su: La Notizia -… - VentagliP : RT @paoloigna1: Anche oggi meraviglie di #Sardegna a #LineaBlu @donabianchi1 #1agosto Sardegna, #Bosa, Parco Porto Conte, - paoloigna1 : Anche oggi meraviglie di #Sardegna a #LineaBlu @donabianchi1 #1agosto Sardegna, #Bosa, Parco Porto Conte, - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “”Linea Blu” conclude il viaggio sulle coste della Sardegna”. Donatella Bianchi, su Rai1, racconta le m… - MicheleAffidato : siAmo tornAti - Collezione Red&Blu, la linea di chi scende in campo con i Campioni. ?? ACQUISTA ORA ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Linea Blu Linea Blu, Fabio Gallo al bagno Polizia di Stato: servizio su lezioni di surf per bambini non vedenti LivornoToday La Corte a Borgo Egnazia foto di Giorgio Baroni

La Puglia è una delle destinazioni per le vacanze più in crescita negli ultimi anni, tra le mete preferite da italiani e stranieri. A questo afflusso si unisce anche l’eco mediatica che anche quest’an ...

Alessia Marcuzzi contro il body shaming: “Le mie gambe sono molto storte ma le scopro lo stesso”

Alessia Marcuzzi si è sempre schierata in prima linea in fatto di body positivity e, sebbene sia un'indiscussa icona di bellezza, ci tiene a precisare che, proprio come tutti, anche lei combatte quoti ...

La Puglia è una delle destinazioni per le vacanze più in crescita negli ultimi anni, tra le mete preferite da italiani e stranieri. A questo afflusso si unisce anche l’eco mediatica che anche quest’an ...Alessia Marcuzzi si è sempre schierata in prima linea in fatto di body positivity e, sebbene sia un'indiscussa icona di bellezza, ci tiene a precisare che, proprio come tutti, anche lei combatte quoti ...