L’hotspot di Lampedusa è stracolmo e non accoglierà più migranti (Di sabato 1 agosto 2020) Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, ha detto a LaPresse che nell’hotspot dell’isola, cioè la struttura destinata alla prima accoglienza dei migranti arrivati via mare, ci sono attualmente un migliaio di persone, a causa dell’aumento significativo degli arrivi degli ultimi Leggi su ilpost

LegaSalvini : ININTERROTTI GLI SBARCHI DI MIGRANTI A LAMPEDUSA. L'hotspot non accenna a svuotarsi e i cancelli di contrada Imbr… - HuffPostItalia : Migranti, l'hotspot di Lampedusa scoppia, il sindaco lo chiude - codeghino10 : RT @Tg3web: Dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa, trecento solo la notte scorsa, il sindaco chiude l'hotspot dell'isola. Ma su un'imbarcazio… - fabiobellentani : RT @globalistIT: - frafra61_rossi : RT @GiancarloDeRisi: Migranti, gli sbarchi dalla Tunisia non si fermano: a Lampedusa arrivate in poche ore 250 persone. Per l'isola è una t… -

Ultime Notizie dalla rete : L’hotspot Lampedusa Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, oltre 40 tunisini arrivati su diversi barchini Affaritaliani.it