La teste del processo Epstein inguaia Bill Clinton: “Era con due ragazzine” (Di sabato 1 agosto 2020) Dimenticate le polemiche per la sposa africana di Montanelli. Se fosse confermato quanto emerso in queste ore, Bill Clinton, icona dei dem americani e della sinistra di mezzo mondo, sarebbe da cancellare dai libri di storia. Virginia Giuffre accusa Bill Clinton Virginia Giuffre, accusatrice di Jeffrey Epstein, ha rivelato, infatti, che l’ex presidente è stato nella sua isola privata con due ragazzine di New York. La donna ha svelato in un’intervista che il politico, che ancora oggi è un punto di riferimento della sinistra internazionale, era solito frequentare l’isola privata di Epstein. “Ricordo di aver chiesto a Jeffrey cosa ci faceva lì Bill Clinton. Lui ha riso e ha detto ‘mi deve un ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : teste del Che cosa sarebbe stato del clan senza Pippo Nicotra?

Che ne sarebbe stato della carriera politica di Pippo Nicotra senza Cosa nostra? Insinuatasi in punta di piedi in seguito all'arresto dell'ex deputato regionale a ottobre 2018, la domanda negli ultimi ...

Il commissariamento della Puglia per la preferenza di genere diventa un caso politico italiano

Emanuela Bonchino ne parla nella rassegna stampa di RaiNews24 dei giornali di oggi, su Rainews, con la Direttrice del "Giornale di Brescia", Nunzia Vallini, e l'esperto di comunicazione Alberto Castel ...

