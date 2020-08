Il Napoli batte la Lazio 3-1 e perde Insigne (si è infortunato) (Di sabato 1 agosto 2020) La notizia è senza dubbio l’infortunio di Insigne. Il capitano si è fatto male a pochi minuti dalla fine della partita contro la Lazio e a questo punto è in forte dubbio per sabato prossimo a Barcellona. Il Napoli ha battuto la Lazio 3-1. Rete di Fabian in apertura, poi pareggio di Immobile che eguaglia Higuain. Nella ripresa, reti di Insigne su rigore e poi di Politano nel finale. Molto nervosismo in campo. Troppo. Inspiegabile. Ma a questo punto si parlerà soltanto di Insigne che peraltro quest’anno in Champions (soprattutto con Ancelotti) ha giocato poco. Bisogna vedere se recupererà. Altrimenti Gattuso dovrà pensare cosa fare. Se schierare Lozano (non crediamo, anche se lo speriamo). Molto probabilmente dirotterà su Elmas. ... Leggi su ilnapolista

