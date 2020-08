Doppio incidente sull’autostrada Torino-Savona: due bambini trasportati in ospedale (Di sabato 1 agosto 2020) Questa mattina, 1 agosto 2020, si è verificato un Doppio incidente sull’autostrada Torino- Savona e precisamente nei pressi del casello Mondovì, in direzione Savona. Immediatamente le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono giunti sul luogo dello scontro. Inoltre è stato necessario l’intervento dei medici del 118. Tre sono le auto rimaste coinvolte nel sinistro e ben 7 persone, tra cui anche due bambini, i quali al momento si trovano ricoverati in ospedale in codice bianco. L’autostrada per ora risulta chiusa al traffico e gli inquirenti stanno svolgendo le dovute indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento non si conoscono ancora le cause precise che hanno portato al sinistro. Leggi anche –> Napoli ... Leggi su urbanpost

