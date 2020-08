Diretta Juve-Roma ore 20.45: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming (Di sabato 1 agosto 2020) TORINO - La Juve , campione d'Italia per la nona volta consecutiva, alle 20.45 all' Allianz Stadium di Torino sfida la Roma nell'ultimo turno del campionato di Serie A . I bianconeri, al termine della ... Leggi su corrieredellosport

JuventusTV : Siamo in DIRETTA (e on Demand ??) per festeggiare INSIEME! ?????? ???? - JuventusTV : ?? LIVE ?? Ultimo pre gara di campionato! Siamo IN DIRETTA dall'Allianz Stadium! Collegato con noi Sergio #Porrini!… - juve_magazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Juventus-Roma: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - Domenico1oo777 : RT @JuventusTV: ?? LIVE ?? Ultimo pre gara di campionato! Siamo IN DIRETTA dall'Allianz Stadium! Collegato con noi Sergio #Porrini! ??https… - UgoBaroni : RT @JuventusTV: ?? LIVE ?? Ultimo pre gara di campionato! Siamo IN DIRETTA dall'Allianz Stadium! Collegato con noi Sergio #Porrini! ??https… -