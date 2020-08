Diego Lopez: «Ultima di Tonali al Brescia? Non è certo» (Di sabato 1 agosto 2020) Diego Lopez ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Sampdoria. STAGIONE – «Abbiamo fatto il massimo, ma a volte non basta. Bisogna fare autocritica, dobbiamo tornare con la testa perché ci aspetta un campionato complesso. Cercheremo di riportare il Brescia dove merita». Ultima DI Tonali – «L’unica cosa certa è l’Ultima gara di Gastaldello. Poi ci sarà un incontro con la dirigenza, lì si vedrà chi rimarrà o chi partirà. Di ... Leggi su calcionews24

sportstarweb : Starting XIs: Roma: Daniel Fuzato, Federico Fazio, Ibanez, Chris Smalling, Davide Zapacosta, Gonzalo Villar, Bryan… - magri_giacomo : @RaBoPoff @Larabrusi @federicar1899 Nn solo, facevano contratti triennali ad Essien, Alex, Diego Lopez... - diegocapellii : TIK TOK AMERICA CHIUDE! ma ora che tik tok america chiuderà... chi li farà i trend??? Marta Losito diventerà la nu… - junews24com : Diego Lopez: «Tonali? Non so se rimarrà, per il Brescia è importante» - clikservernet : Diego Lopez: “Non conosco il futuro di Tonali. Donnarumma è disponibile per domani” -