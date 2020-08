Di Covid si continua a morire. Schiaffo del Colle ai negazionisti. Mattarella riporta Salvini con i piedi sulla terra. “Non può esistere la libertà di contagiare gli altri” (Di sabato 1 agosto 2020) Strano Paese il nostro dove con la pandemia ancora in corso c’è chi ha già voltato pagina e si comporta come se il Covid-19 fosse un lontano ricordo. “C’è la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli” ha spiegato ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia del ventaglio in cui avviene la consegna dei premi giornalistici da parte dell’Associazione stampa parlamentare, ma “forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse cosi presto mente in Italia continuano a morire persone per il virus”. Per questo è necessario “non abbassare le difese” come chiedono i negazionisti che, pochi giorni fa, hanno addirittura tenuto un convegno in Senato alla presenza, tra i tanti, di ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua Coronavirus Covid-19: don Carraro (Cuamm), "continua a crescere in Africa, impossibile avere il numero dei casi reali" Servizio Informazione Religiosa Positività al covid alla casa di riposo di Samassi? “Solo voci prive di fondamento”

Nessun caso di contagio da covid-19 a Samassi: infondate le “voci” sulla casa di riposo del paese su possibili casi di positività al virus, fermamente smentite dal primo cittadino Enrico Pusceddu. “A ...

Coronavirus, andamento settimanale dal 24 al 31 luglio: effettuati 120.896 tamponi

Questi i dati riferiti alla settimana dal 24 al 31 luglio per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus COVID-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 31 luglio: i casi positivi sono ...

