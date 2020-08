Conferenza stampa Iachini: «La conferma, soddisfazione immensa» (Di sabato 1 agosto 2020) Conferenza stampa Iachini, la conferma, soddisfazione immensa per il tecnico che alla vigilia della gara di Ferrara ringrazia Conferenza stampa Iachini, la conferma, soddisfazione immensa per il tecnico che alla vigilia della gara di Ferrara ringrazia. GRAZIE A TUTTI- «Da parte mia, essendo legato e affezionato alla Fiorentina e a Firenze, è un motivo di grande soddisfazione essere stato confermato. Allo stesso tempo ringrazio la società, dal presidente Commisso, il direttore Joe Barone e Daniele Pradè per la fiducia riposta in me. Poi è chiaro che abbiamo tanto lavoro da fare, siamo concentrati su quest’ultima ... Leggi su calcionews24

Racing Point: la clausola d'uscita di Perez non scadeva il 31 luglio

La Racing Point ha rivelato che nel contratto di Sergio Perez non era presente una clausula di uscita da esercitare entro il 31 luglio. La squadra di Silverstone sta trattando con Sebastian Vettel per ...

