Aumento della pensione per gli invalidi civili, la pronuncia della Corte Costituzionale (Di sabato 1 agosto 2020) Con la ratifica del decreto Rilancio e la conversione in legge, aumenta la cifra stanziata a favore degli inabili al lavoro, che passa da 286,81 euro al mese a 516 euro. L’Aumento in questione è previsto grazie all’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza pronunciata in Camera di Consiglio il 23 giugno 2020, ha sancito l’illegittimità dell’importo stanziato a copertura della pensione di invalidità, ritenuto troppo basso ed inadeguato a garantire un soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana. A chi spettano i 516 euro? L’Aumento della pensione è destinata agli ... Leggi su quotidianpost

