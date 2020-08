A Lampedusa sbarcati 250 immigrati (alcuni infetti). Il sindaco: “Chiudo l’hotspot” (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1° ago – La situazione ormai è critica. L’isola di Lampedusa, complice la bella stagione, è sotto assedio da parte di barconi e barchini stracolmi di immigrati clandestini. L’ultimo sbarco, che trasportava un carico di 52 persone, è stato ultimato stamattina all’alba. Nei giorni scorsi i cittadini siciliani hanno assistito a una vera e propria invasione, in alcuni casi anche davanti ai turisti in spiaggia, con immagini video che hanno inondato la rete. Tracciando un bilancio complessivo, sull’isola siciliana, ribattezzata dai globalisti la «porta d’Europa», sono arrivati ben 250 clandestini. Navi di lusso per i positivi al tampone Il contesto assume tinte ancora più fosche se si osservano altri due aspetti della vicenda. Innanzitutto, è da ... Leggi su ilprimatonazionale

