Zingaretti | se Coronavirus fosse arrivato nel Lazio 7 anni fa sarebbe stato disastro

Roma – "Mi sono chiesto in queste settimane del 2020 cosa sarebbe accaduto nel Lazio e a Roma se il Covid si fosse presentato nei primi anni della mia esperienza di governo, Se avesse investito un sistema sanitario carico di debiti, col blocco del turn over e degli investimenti, con una rete vetusta di offerta sanitaria, pronti soccorso non ristrutturati e senza il numero unico per le emergenze: sarebbe stato un disastro". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione del suo intervento prima della parifica del rendiconto 2019 della Regione da parte della sezione regionale di controllo contabile della Corte dei Conti per il Lazio. "Invece il sistema sanitario del ...

