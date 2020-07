Under 23 contro la Roma? Ecco chi sono i gioiellini della Juve (Di venerdì 31 luglio 2020) TORINO - Pirlo erediterà una squadra che ha appena vinto il suo primo storico titolo, la coppa Italia di serie C, e ha sfiorato la semifinale playoff con Fabio Pecchia. Con diversi giocatori che hanno ... Leggi su corrieredellosport

StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: CorSera: 'Sarri provoca, ma contro la Roma non potrà comunque schierare la Juve Under 23: con il tecnico ci sono solo ot… - sportli26181512 : Under 23 contro la Roma? Ecco chi sono i gioiellini della Juve: Ci sono alcuni giocatori che hanno già fatto il sal… - forumJuventus : CorSera: 'Sarri provoca, ma contro la Roma non potrà comunque schierare la Juve Under 23: con il tecnico ci sono so… - infoitsport : Juventus, Sarri pronto a far giocare sabato contro la Roma l’Under 23 - Guidobaldo29 : RT @Guidobaldo29: Formazione contro la Roma : pinsoglio 2 terzini under 23 Rugani (?? ??) Demiral ( x vedere come sta... ) Ramsey (tanto peg… -