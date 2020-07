Temptation Island è finito, Mediaset va in ferie per un mese (Di venerdì 31 luglio 2020) Se da una parte Temptation Island ha posto le basi per settimane (o mesi?!) di talk più o meno vacui da consumare nei salotti televisivi (da Uomini e donne e a quelli di Barbara d'Urso), dall'altra l'ultima puntata del reality andata in onda ieri sera su Canale 5 ha sancito - come quasi sempre accaduto negli anni recenti - la chiusura per ferie di Mediaset. Infatti, eccezion fatta per le partite di Champions League che eccezionalmente si disputeranno in piena estate (si parte venerdì prossimo con Juventus-Lione, il sabato spazio a Barcellona-Napoli, entrambe trasmesse in diretta su Canale 5), le prime serate delle reti Mediaset (Rete 4 compresa, visto che sono in vacanza anche i talk politici di prime time) saranno spente, non prevedendo nessun tipo di trasmissione o di evento, se non in ... Leggi su blogo

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - sarabol1 : @Michelaarancino Non fa una piega...Ma a me Temptation Island, non mi ha mai interessato - DonQuichotte95 : RT @luca_p74: La politica (ormai) è diventata una tale farsa che Temptation Island a confronto è un programma di alta cultura. - ultimvo : RT @resistozaynx: MANILA MANILA LA QUEEN INDISCUSSA DI TUTTO TEMPTATION ISLAND HA MESSO LIKE AL MIO TWEET E NIENTE HA PROPRIO COLPITO IL M… - ultimvo : RT @aleferazzi: tweet di apprezzamento per filippo bisciglia perché senza di lui #TemptationIsland non sarebbe temptation island. https://t… -