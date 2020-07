Sergio Perez positivo al coronavirus: salterà il Gp di Silverstone (Di venerdì 31 luglio 2020) Il pilota Sergio Perez è stato trovato positivo al coronavirus. Il driver della Racing Point non si è presentato al circuito di Silverstone, è rimasto in auto isolamento in hotel, dopo che un primo tampone aveva dato esito incerto. Un secondo test ha sciolto i dubbi, Perez è stato messo in quarantena insieme alle persone del team che hanno avuto contatti con lui e “seguirà le procedure indicate dalle autorità sanitarie britanniche” informa la Fia. Il Gp andrà avanti lo stesso, così come stabilito dal protocollo. Il campionato di Perez rischia di essere già finito, al suo posto è pronto Nico Hulkenberg. Il tedesco ex Renault giovedì sera ha fatto la prova del sedile ed è in ... Leggi su laprimapagina

SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - MediasetTgcom24 : Sergio Perez in quarantena: è il primo pilota positivo in Formula1 #sergioperez - SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 Sergio Perez salterà il GP di Silverstone Il pilota della Racing Point positivo al Covid-19… - Laprimapagina : #SergioPerez positivo al coronavirus: salterà il Gp di Silverstone - SmorfiaDigitale : F1, Sergio Perez ha il Coronavirus - Virgilio Sport -