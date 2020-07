Sergio Perez positivo al coronavirus: non correrà a Silverstone (Di venerdì 31 luglio 2020) Il primo test aveva dato un esito sospetto e infatti aveva convinto la F1 a non farlo partecipare alla conferenza stampa del giovedì, il secondo ha confermato la positività di Sergio Perez al coronavirus. Il pilota della Racing Point non correrà dunque a Silverstone e sarà sostituito da Niko Hulkenberg. Disposta immediatamente per Sergio Perez e tutti i suoi contatti tracciati la quarantena prevista dalle leggi inglesi. Il pilota aveva mostrato qualche leggerissimo sintomo negli scorsi giorni, ma le sue condizioni di salute sono ottimali. L'articolo Sergio Perez positivo al coronavirus: non correrà a Silverstone ilNapolista. Leggi su ilnapolista

