Scuola nel caos, Azzolina: «Lezioni a distanza una volta la settimana» (Di venerdì 31 luglio 2020) La ministra Azzolina: «A settembre dobbiamo tornare tutti a Scuola in presenza. La didattica digitale è stata pensata per le scuole superiori e si può prevedere anche per un giorno a settimana, ma è un esempio e comunque sarebbe solo per ragazzi dai 14 anni in su» Leggi su firenzepost

Scuola nel Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scuola nel