Rally del Tirreno confermato per l’8 e 9 agosto

Rally del Tirreno: tutto pronto per la 17/a edizione moderna e 4/a storica della gara messinese dell'8 e 9 agosto valida per la Coppa Rally di 8/a Zona Il lavoro di preparazione continua costantemente come le tappe di avvicinamento al 17° Rally del Tirreno e 4° Tirreno Historic Rally, in programma nei giorni 8 e…

Ultime Notizie dalla rete : Rally del Wall Street sul pezzo solo con i tecnologici, Apache in rally Trend-online.com WRC: M-Sport svelate prime foto della nuova Ford Fiesta MK8 R5

L'impresa di Cockermouth ha sviluppato la nuova "Fiestina", affidandosi anche al pilota di Formula 1 Valtteri Bottas. Ecco le prime foto della nuova Ford per il WRC2, l'ERC e i campionati nazionali. S ...

Cherasco: in occasione del Rally di Alba mascherina obbligatoria anche all'aperto

Sabato 1° agosto 2020 per tutta la giornata Cherasco vivrà un'esperienza di respiro internazionale con la partenza del 14° Rally di Alba, un evento sportivo che porterà campioni italiani e internazion ...

