Processo a Salvini, parla Maria Elena Boschi: “Salvini non agì per interesse pubblico. La sua fu solo strumentalizzazione dell’immigrazione” (Di venerdì 31 luglio 2020) La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi difende il suo partito dalle accuse del leader della Lega Matteo Salvini e spiega le ragioni del voto dei renziani a favore del Processo. Ieri il Senato si è espresso sull’autorizzazione a procedere contro l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso Open Arms. Fino all’ultimo l’incertezza aleggiava … L'articolo Processo a Salvini, parla Maria Elena Boschi: “Salvini non agì per interesse pubblico. La sua fu solo strumentalizzazione dell’immigrazione” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

