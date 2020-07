Per Osimhen quinquennale con opzione per stagione 2025-26 (Di venerdì 31 luglio 2020) Non solo cifre record per la cessione dal Lille al Napoli (81 milioni bonus compresi). Anche il contratto e l’ingaggio sono notevoli per Victor Osimhen, almeno stando a quanto scrive L’Equipe. L’attaccante nigeriano, infatti, avrebbe firmato un quinquennale con opzione per la stagione 2025-26. L’ingaggio sarebbe a salire, dai 4 a 5,5 milioni di euro netti a stagione. Bonus esclusi. Un affare da far girare la testa, insomma. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

