Pagamenti per principio di cassa: in cosa consiste? (Di venerdì 31 luglio 2020) Il principio di cassa riguarda l’imputazione dei costi e dei ricavi, ovvero è un criterio per attribuire oneri e proventi ad un periodo economico o a un periodo d’imposta. In un anno solare infatti, può passare del tempo prima che le fatture emesse vengano saldate, tanto che spesso slittano anche all’anno solare successivo, ma l’imputazione dei costi e dei bilanci viene comunque inserita nel bilancio, rendendo tutto più caotico. Con il principio di cassa tutto ciò non succede, e nel prossimo paragrafo vi spiegheremo perché. principio di cassa: come funziona Adottando il principio di cassa, si inseriscono nel bilancio annuale solo le fatture saldate nello stesso anno, non imputando quelle ... Leggi su notizieora

