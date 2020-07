Open Arms, l’ex ministro Tria “scagiona” Salvini: “Responsabilità fu di tutto il Governo” (Di venerdì 31 luglio 2020) Open Arms, ex ministro Tria “scagiona” Salvini: “Responsabilità collegiale” Fa ancora molto discutere la decisione del Senato di concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave Open Arms: il segretario della Lega continua a difendersi parlando di un accordo con il premier Giuseppe Conte per chiudere i porti e fermare gli sbarchi, mentre la maggioranza nega e contrattacca. Ma nelle ultime ore il leader del Carroccio ha ricevuto il sostegno di una persona insospettabile: l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze del Governo gialloverde, Giovanni ... Leggi su tpi

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - fattoquotidiano : Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle… - napam_51 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI VUOLE DENUNCIARE #SALVINI PER LE #MASCHERINE Dimissioni di #Fontana per i camici donati e non un fiato su… - caterinacorda1 : RT @mariobortoluss1: Open Arms, la grillina Tiziana Drago non ci sta: “Non sono ipocrita, il governo era d’accordo con Salvini” https://t.c… -