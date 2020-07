Neymar sicuro: “Abbiamo quattro finali da giocare. Vogliamo vincere tutto” (Di venerdì 31 luglio 2020) È un Neymar senza freni quello che parla a margine della sfida di questa sera contro il Lione per la finale di Coupe de la Ligue. Il brasiliano del Paris Saint-Germain sembra essere molto sicuro di sé ammettendo di voler vincere tutti i trofei a disposizione, Champions League compresa.Neymar: "Ci aspettano quattro finali"caption id="attachment 993535" align="alignnone" width="579" Neymar Icardi Mbappé (Instagram Icardi)/caption"Abbiamo già vinto la Ligue 1 e la Coppa di Francia. Adesso abbiamo la Coupe de la Ligue e la Champions League", ha esordito Neymar come riporta Sport. "Abbiamo quattro partite che saranno come quattro finali e Vogliamo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Neymar sicuro: 'Abbiamo quattro finali da giocare. Vogliamo vincere tutto' - -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar sicuro Il rapporto con gli ultras migliora, Neymar sicuro: "E' come una relazione con una ragazza" Goal.com Garcia, schiaffo alla Juve: "Lione a un passo dai quarti di Champions"

Nei pensieri del tecnico del Lione Rudi Garcia c'è sicuramente il Psg alla vigilia finale finale di Coppa di Francia da disputare contro Neymar e compagni, ancora orfani di Mbappé, ma un messaggio chi ...

Champions League, al via l’agosto di fuoco per Juventus, Atalanta e Napoli

la squadra che sulla carta dovrebbe essere la più forte è sicuramente il PSG di Neymar, Mbappè e Icardi. Il team, però, è fermo da febbraio, dal momento che il campionato francese non è più ripartito.

Nei pensieri del tecnico del Lione Rudi Garcia c'è sicuramente il Psg alla vigilia finale finale di Coppa di Francia da disputare contro Neymar e compagni, ancora orfani di Mbappé, ma un messaggio chi ...la squadra che sulla carta dovrebbe essere la più forte è sicuramente il PSG di Neymar, Mbappè e Icardi. Il team, però, è fermo da febbraio, dal momento che il campionato francese non è più ripartito.