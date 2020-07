Mattarella: «No alle fake-news sul virus» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra al Quirinale i cronisti parlamentari per la tradizionale cerimonia del ventaglio e fissa alcuni paletti all’interno dei quali decifrare i prossimi passaggi politici, ragionando a tutto campo dentro lo scenario incerto e straordinario della pandemia. Definisce la libertà non come licenza individuale ma come responsabilità per la salute collettiva in nome di una «comune ricerca di prospettive», ricorda che il virus è ancora in mezzo a noi e che può tornare a colpire … Continua L'articolo Mattarella: «No alle fake-news sul virus» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri. No alle fake news' [aggiornamento delle 13:16] - Quirinale : Il Presidente #Mattarella: “Grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno voluto esprimermi, attraverso i social,… - stella6615 : RT @ArturoP66023286: Mattarella imponendo la cancellazione delle multe alle ONG dai decreti salvini è il principale responsabile dell'aumen… - compare_toto : RT @ArturoP66023286: Mattarella imponendo la cancellazione delle multe alle ONG dai decreti salvini è il principale responsabile dell'aumen… - nanenmonio : RT @ArturoP66023286: Mattarella imponendo la cancellazione delle multe alle ONG dai decreti salvini è il principale responsabile dell'aumen… -