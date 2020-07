Lazio, la probabile formazione anti-Napoli: Marusic va a sinistra (Di venerdì 31 luglio 2020) FORMELLO - Ultimo allenamento, poi la cena e la partenza per Napoli. La Lazio si prepara così in vista della chiusura del campionato. L'ultima sfida è importante per provare ad arrivare sul podio e ... Leggi su corrieredellosport

In sede di rifinitura non si allenano Acerbi e Cataldi. Non è una novità, tra una partita e l’altra hanno sempre effettuato sedute fisioterapiche, poi sono stati convocati. Il difensore ci sarà, con l ...

Serie A ultimo atto, Genoa e Lecce si salvi chi può

La corsa platonica ma prestigiosa al secondo posto tra Inter, Lazio e Atalanta; la volata salvezza tra Genoa e Lecce, separate da un punto; l’affondo di Immobile per strappare o eguagliare il record a ...

