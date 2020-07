“Lapilli sotto la cenere”: il viaggio virtuale negli scavi di Ercolano (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Esplorare, scoprire e avventurarsi nel Parco Archeologico di Ercolano restando comodamente sul divano di casa è ora possibile. Dal 5 agosto parte “Lapilli sotto la cenere” una serie di contenuti social, disponibili anche in versione 3D, per permettere a tutti di curiosare tra i tesori delle domus restaurate e degli angoli ancora inesplorati. I contenuti saranno visibili ogni mercoledì sulle pagine Facebook ufficiali e saranno arricchiti con approfondimenti del direttore Francesco Sirano, di esperti e personale specializzato degli scavi archeologici. Il Parco Archeologico, regolarmente aperto al pubblico che vorrà recarsi personalmente a Ercolano, rafforza anche la sua presenza nel mondo social e, dopo il successo ... Leggi su anteprima24

