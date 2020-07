Il Lille saluta Osimhen: “Orgogliosi di aver contato nei nostri ranghi un giocatore e un uomo come Victor” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Lille conferma il trasferimento di Victor Osimhen in azzurro. Sul sito ufficiale del club il comunicato di addio. “In pochi sono entrati nel cuore dei fan così in fretta. Arrivando al Lille la scorsa estate dallo Charleroi, Victor Osimhen si è affrettato a forgiare l’immagine di un giocatore spettacolare ed efficace, a Lille come in tutta la Lega 1″. Il club ricorda le sue presenze, i gol e il “numero incalcolabile di brividi” regalati ai tifosi. E il record battuto dal nigeriano. “Quarto miglior marcatore del campionato con 13 realizzazioni, Osimhen è entrato anche nella storia del club Lille. Nelle ultime 40 stagioni di LOSC, solo Moussa Sow (19 in 2010/11) e Nicolas ... Leggi su ilnapolista

