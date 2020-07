Francia, crollo PIL 2° trimestre ma dato è meglio del previsto (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Crolla il PIL francese nel 2° trimestre, scontando la parte più acuta della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, in pieno lockdown. Secondo la lettura preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL ha registrato nel 2° trimestre un decremento del 13,8% dopo il -5,9% del 1° trimestre, che scontava un solo mese di emergenza (marzo). Il dato, però, risulta leggermente sopra le stime degli analisti che indicavano un -15,3%. Si tratta di un nuovo minimo storico per la Francia. Se confrontato con il 2° trimestre del 2019, il PIL risulta inferiore del 19%. Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato un -11%. Gli investimenti in conto capitale delle imprese hanno frenato (-17,8%). La ... Leggi su quifinanza

