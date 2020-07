Esclusiva: Borja Mayoral-Lazio, base di intesa con il Real. I dettagli (Di venerdì 31 luglio 2020) base d’intesa tra Lazio e Real per Borja Mayoral. Un’operazione importante, voluta dal club di Lotito, per l’attaccante classe 1997 tornato a Madrid dopo un’esperienza in prestito al Levante. Funzionerà così: la Lazio investirà 15 milioni più eventuali bonus, il Real avrà la precedenza in caso di futura cessione. Non esiste più la recompra, ma ci rapporti di buon vicinato e accordi privati. Il Real sarà sempre interpellato in caso di futura cessione di Borja Mayoral e avrà l’ultima parola. Ma intanto la Lazio si sta per assicurare l’attaccante che aveva seguito nelle ultime settimane. ... Leggi su alfredopedulla

