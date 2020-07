Coronavirus, Massimo Galli: “Focolai attesi, ma finora estensione non critica” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Dopo le riaperture ci attendevamo qualche focolaio, che è arrivato. Ma la capacità di contenimento ad oggi è stata assai buona: l’estensione dei focolai non è mai stata critica, e questo ci dovrebbe rassicurare per il futuro”. Lo ha detto Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto a Sky Tg24. Secondo l’infettivologo, però, “dobbiamo tenere le antenne sollevate. Se il virus riuscirà a circolare” sottotraccia per un certo periodo di tempo in una zona particolare, “potremmo essere nei guai e dover chiudere alcune aree, come sta facendo la Spagna”. Insomma, “la sorveglianza attiva è fondamentale. Per adesso però siamo ben lontani” da una situazione del genere, ha ... Leggi su meteoweb.eu

