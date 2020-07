Caldo, si boccheggia in Emilia Romagna: temperature percepite fino a +47°C (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ondata di Caldo africano ha prodotto oggi la giornata più calda dell’estate finora, con la Calabria che ha toccato +42°C e Sardegna e Umbria a +41°C. Molto alte le temperature anche in Emilia Romagna, dove sono stati diffusi valori massimi di +37-38°C. A rendere il Caldo ancora più insopportabile, l’elevata umidità relativa. Così nella regione, si è arrivati ad avere temperature percepite di +47°C! Se le alte temperature vengono accompagnate da un alto tasso di umidità, infatti, la sensazione di calore che il nostro fisico avverte sarà molto più alta. Il corpo umano, di conseguenza, non percepisce la temperatura dell’aria, ma la ... Leggi su meteoweb.eu

Dopo la bomba di caldo a Monza e in Brianza arrivano i temporali: scatta l'allerta meteo

Monza boccheggia per il caldo, ma presto la situazione potrebbe cambiare. A partire dalla mezzanotte di sabato 1° agosto entra in vigore una allerta meteo della protezione civile della Lombardia per t ...

Weekend torrido, lunedì temporali e calo delle temperature

PAVIA. Mentre nel nord della Lombardia i temporali della notte scorsa hanno provocato gravi danni nell'alto Bresciano e in Valtellina, con frane e smottamenti (interrotte le strade intorno a Ponte di ...

