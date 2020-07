Autostrade, ministero: “Mercoledì prossimo la firma con Aspi. Nel piano economico ancora alcuni elementi non in linea con l’accordo” (Di venerdì 31 luglio 2020) Decisa accelerazione sul dossier Aspi. Dopo giorni di indiscrezioni e dichiarazioni a mezzo stampa, il ministero delle Infrastrutture fa sapere che mercoledì prossimo si firmerà l’accordo negoziale tra concessionaria ed esecutivo. Ma i particolari sono ancora da definire, visto che alcuni elementi del piano economico finanziario inviato il 23 luglio non corrispondono “alle condizioni precedentemente definite”. Dal canto suo il governo, dopo l’intesa nel Cdm notturno di due settimane fa, riesce a ottenere un punto fermo importante, ovvero che “in caso di mancato rispetto degli impegni negoziali assunti”, si preveda “la risoluzione del rapporto per grave inadempimento“. A Porta Pia si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

