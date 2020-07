Al momento "non si può ripartire con il campionato a stadi aperti", avverte Spadafora (Di venerdì 31 luglio 2020) "Allo stato attuale non si può ripartire con il campionato a stadi aperti". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a Napoli rispondendo alle domande dei giornalisti sulla proposta della Lega che vorrebbe ripartire con con il campionato con gli stadi aperti. "Il Cts proprio stamattina ha deliberato il no al pubblico agli Internazionali di Tennis perché c'è preoccupazione per le riaperture di settembre e di conseguenza molta cautela. Arriviamo a settembre e vediamo come saranno i dati, ma le persone allo stadio torneranno quando potranno tornarci in sicurezza", spiega. "La riforma dello sport è una grande opportunità" "La riforma ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : momento non Inwit: Ferigo, al momento non c'e' interesse in TowerCo in Italia Il Sole 24 ORE Proteste per la cassa integrazione che non arriva, all’Inps deve intervenire la polizia

Caos davanti all’ingresso della sede di piazza Guerrazzi a Pisa. La rabbia dei cittadini che non riescono a ottenere risposte PISA. «Dateci i soldi della cassa integrazione». «Vogliamo un appuntamento ...

Sarri:”Domani vogliamo fare festa, poi subito con la testa al Lione”

«Sarà una partita tra due squadre in questo momento spensierate, questo può portare a demotivazioni oppure favorire lo spettacolo. È difficile dirlo. Domani comunque vogliamo fare soprattutto festa».

