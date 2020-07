Agnelli: «Pirlo allenatore della prima squadra? Bisogna meritarselo» (Di venerdì 31 luglio 2020) Andrea Agnelli ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23 Andrea Agnelli ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Queste le parole del presidente su un possibile passaggio dell’ex centrocampista in prima squadra. Pirlo: FUTURO alla GUARDIOLA – «La responsabilità fortunatamente ce l’ho da quando ho 14 giorni, non mi piacerebbe non averle. A tutti piacerebbe fare il percorso di Guardiola e Zidane… Ho avuto offerte anche da squadre di Serie A e Premier League ma ho scelto questo perché mi sembrava il ... Leggi su calcionews24

juventusfc : La Presentazione inizia con le parole del Presidente Andrea Agnelli: «Siamo fieri di dare il bentornato a… - juventusfc : Andrea Agnelli: «E’ un percorso, quello della #Under23, che ha trovato una forte identità in queste due stagioni.… - CarlottaMiller_ : RT @lucabianchin7: Andrea #Agnelli durante la conferenza di presentazione di #Pirlo: 'E' stato un anno non capito fino in fondo, durissimo… - Fprime86 : RT @lucabianchin7: Andrea #Agnelli durante la conferenza di presentazione di #Pirlo: 'E' stato un anno non capito fino in fondo, durissimo… - Emil_io76 : RT @juventusfc: La Presentazione inizia con le parole del Presidente Andrea Agnelli: «Siamo fieri di dare il bentornato a @Pirlo_official e… -