Una serie tv sul Monza: la pazza idea di Netflix (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi potrebbe essere l'oggetto di una serie su Netflix. La storica promozione in serie B del club brianzolo e le grandi ambizioni con l'obiettivo dichiarato della serie A, avrebbero spinto il colosso a realizzare un docu-film davvero speciale.Monza: Netflix pensa a serie tvcaption id="attachment 974795" align="alignnone" width="528" screenshot Monza (twitter)/captionEsattamente come successo per "Sunderland 'Til I Die", anche la favola del Monza potrebbe essere raccontata in tv. La promozione dalla serie C alla serie B potrebbe diventare una serie televisiva grazie, ovviamente, alla storia particolare del club e della ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Una serie Il Monza protagonista di una serie su Netflix? Nasce la clamorosa idea Goal.com Monza protagonista di una serie tv? Ecco l’idea di Netflix

Il Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi potrebbe essere l’oggetto di una serie su Netflix: ecco il clamoroso scenario Netflix starebbe seriamente pensando a far diventare la storia recente del ...

Il Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi potrebbe essere l'oggetto di una serie su Netflix: ecco il clamoroso scenario Netflix starebbe seriamente pensando a far diventare la storia recente del ...