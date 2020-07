Tranchida e Gagoto, due sindaci indagati: il balletto delle assunzioni (Di giovedì 30 luglio 2020) E alla fine l’autodefinitosi il più puro dei puri, l’uomo delle minacce del ricorso perenne alla magistratura, è finito nei registri degli indagati….. dalla magistratura. Avviso di garanzia per Giacomo Tranchida, attuale sindaco di Trapani, in passato, e questa volta come vedremo è d’obbligo ricordarlo, sindaco di Erice, precedentemente sindaco di Valderice ed anche consigliere... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

