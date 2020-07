Samsung Galaxy M31S, il colosso coreano migliora il suo smartphone economico (Di giovedì 30 luglio 2020) Samsung ha ufficializzato oggi il Galaxy M31S, smartphone economico erede dell’ottimo Galaxy M31 che ha esordito sul mercato lo scorso febbraio, rispetto al quale si differenzia però per una serie di caratteristiche che il produttore coreano non aveva mai introdotto prima in questa pur importante famiglia di smartphone. Tre sono le principali caratteristiche per cui M31S si discosta dal suo predecessore. Partiamo dal display, impercettibilmente più grande rispetto a quello del predecessore (6.5 pollici contro 6.4) e sempre di tipo Super AMOLED con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), ma che Samsung ha “liberato” dall’ingombro del notch superiore, ospitando la selfie camera ... Leggi su ilfattoquotidiano

infoitscienza : Come disattivare i banner pubblicitari mostrati su Samsung Galaxy Store - CouponOfferte : #30Luglio ???OFFERTA AMAZON??? ?? Samsung Galaxy A71 Smartphone, Display 6.7' Super AMOLED ?? Prezzo: Sceso a 264,37… - CeotechI : RT @CeotechI: Samsung Galaxy A71 Smartphone, Display 6.7' Super AMOLED, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 450… - Elli0t72 : RT @TuttoAndroid: Come disattivare i banner pubblicitari mostrati su Samsung Galaxy Store - folucar : RT @deidesk: Dopo che all'India è stato intimato di escludere aziende cinesi dal suo mercato, ora gli venderanno questa roba: -