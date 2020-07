Sampdoria, Ferrero: “12 settembre troppo presto per ripartire. Ranieri? Con noi un altro anno e non solo…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Intercettato dai media a margine dell'Assemble di Lega in scena quest'oggi a Milano, il patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato della prossima stagione di Serie A ma anche del futuro della sua squadra ed in modo particolare di quello del tecnico Claudio Ranieri.Ferrero: tra Serie A e Claudio Raniericaption id="attachment 989863" align="alignnone" width="580" Ranieri (Getty Images)/captionSui diritti tv e l'inizio della prossima Serie A, Ferrero ha commentato: "Siamo uniti, non ci sono divisioni tra noi 20 presidenti. Partire il 12 settembre è troppo presto? Stiamo valutando anche questo aspetto, l'importante è che facciano tornare il pubblico negli stadi, perché il patrimonio del calcio ... Leggi su itasportpress

