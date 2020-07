Primo sguardo a Ratched su Netflix, da Ryan Murphy la serie prequel di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo (Di giovedì 30 luglio 2020) La proverbiale operosità di Ryan Murphy continua a portare nuovi frutti. Ratched, la sua nuova serie in otto episodi concepita come prequel di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, è infatti attesa su Netflix il 18 settembre. La serie intende ripercorrere le vicende dell'infermiera Mildred Ratched, immortalata proprio nel capolavoro cinematografico ispirato al romanzo di Ken Kesey e interpretato, fra gli altri, da Jack Nicholson e Louise Fletcher, quest'ultima proprio nel ruolo di Mildred Ratched. La Ratched di Netflix è frutto del lavoro congiunto di Ryan Murphy e Ian Brennan, e si presenta ... Leggi su optimagazine

giuda31 : Arrivano la data d'uscita e le prime immagini di #Ratched, la serie prequel di Qualcuno volò sul nido del cuculo fi… - MadameDalida : RT @Ioballodasola: Il primo sguardo dalla finestra al mattino il vecchio libro ritrovato volti entusiasti neve, il mutare delle stagioni il… - voidbiscotto : si può davvero dimenticare una persona della quale ti sei innamorata al primo sguardo? - infoiteconomia : Skoda ENYAQ iV, un primo sguardo agli interni del SUV elettrico - Ioballodasola : Il primo sguardo dalla finestra al mattino il vecchio libro ritrovato volti entusiasti neve, il mutare delle stagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo sguardo

HDmotori

"Se all’inizio del percorso cercare uno ’sguardo femminile’ significava andare a pescare un’eccezione alla regola, oggi selezionare fotografe donne consiste nel far vedere solo alcune delle migliori a ...Anna Netrebko e Yusif Eyvazov tornano a Verona dopo il trionfale debutto 2019: a loro si uniscono i fuoriclasse internazionali Gubanova e Maestri in un programma unico appositamente pensato per l’Aren ...