Pioli: «Nessun rimpianto, ora siamo da 3° posto» – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria del Milan contro la Sampdoria: queste le sue parole Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria del Milan contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico rossonero «Ci tengo a sottolineare che non è solamente dopo l’interruzione del campionato che questa squadra sta dimostrando di avere delle buone qualità. E’ da gennaio che siamo di ottimo livello e abbiamo una classifica in quel periodo da secondo-terzo posto in classifica. Non dobbiamo avere rimpianti, dobbiamo essere bravi a finire bene, al di là del risultato che farà stasera la Roma. Poi dovremo essere bravi a consolidare tutto ciò che abbiamo fatto di buono dal 6 gennaio nella prossima ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : #Gazidis: '#Rangnick? Non ci sono impegni economici o penali per il club. Nessun accordo è stato siglato con altri… - MartinZ42069196 : RT @la_rossonera: Pioli: 'Nessun rimpianto, ora siamo da 3° posto' - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Pioli: 'Nessun rimpianto, ora siamo da 3° posto' - la_rossonera : Pioli: 'Nessun rimpianto, ora siamo da 3° posto' - albizup : @Zorochan_1 Ti faccio un esempio nostro: la soluzione di Pioli contro l'Atalanta: difendendo in 5 in tanti situazio… -