Pietro Maso, bloccato il reddito di cittadinanza: reato troppo grave (Di giovedì 30 luglio 2020) La lista dei cittadini riceventi il reddito di cittadinanza presso cui compare Pietro Maso, l’uomo che ha ucciso i suoi genitori nel ’91, risale al 2019. Ma il suo reato è troppo grave per poterlo percepire. Aveva ucciso i suoi genitori, nel 1991, a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona. Come riporta Tgcom24, Pietro … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

