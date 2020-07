Mertens fa ‘il tifo contro’ Immobile: “Spero non batta il record di Higuain…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Da un napoletano acquisito ad uno "di razza". Sabato prossimo sarà la sfida tra Dries Mertens e Ciro Immobile, uno davanti all'altro per Napoli-Lazio. A parlare del big match, ma soprattutto del record di gol del centravanti biancoceleste, è stato il belga dei partenopei che ai Sky Sports si è sbilanciato facendo "il tifo" per Gonzalo Higuain, detentore del record di gol in Serie A, ben 36 marcature (una in più di quelle attuali di Immobile).Mertens: "Spero Immobile non batta Higuain"caption id="attachment 997721" align="alignnone" width="222" Immobile (Getty Images)/caption"Immobile è fortissimo ma spero che non batta il record di ... Leggi su itasportpress

