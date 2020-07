“L’Ickabog”, il nuovo libro di J.K. Rowling è un ritorno alla favola (Di giovedì 30 luglio 2020) I libri vanno sempre al di là dei loro autori, ma soprattutto hanno una vita a sé anche rispetto alle polemiche. Sarà così anche per “L’Ickabog”, la nuova fiaba per ragazzi della scrittrice J.K.Rowling, una storia divertente su un terribile mostro, un’avventura avvincente sulla speranza contro ogni avversità. In Italia uscirà il 10 novembre prossimo per Salani Editore, la casa editrice che ha pubblicato tutti i suoi libri.Nei mesi scorsi, la scrittrice dei record – soltanto i sette volumi sulla saga di Harry Potter hanno venduto più di 500 milioni di copie, sono stati tradotti in oltre ottanta lingue e trasposti in otto film di successo planetario – si era dovuta difendere nel suo blog dagli attacchi sui social a causa di alcuni post ambigui sull’identità di genere, seguito ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : “L’Ickabog”, il nuovo libro di J.K. Rowling è un ritorno alla favola - FunMirror : RT @Letteratitudine: Anticipazione: 'L’Ickabog' di J.K. Rowling, fiaba inedita dell’autrice, uscirà in libreria in lingua italiana il 10 no… - Letteratitudine : Anticipazione: 'L’Ickabog' di J.K. Rowling, fiaba inedita dell’autrice, uscirà in libreria in lingua italiana il 10… - giusedantonio : Editoria, arriva 'L’Ickabog' il nuovo libro dell'autrice di 'Harry Potter' - - marcellacassani : L’Ickabog, in arrivo nelle librerie il nuovo libro di J.K. Rowling -

