L’antibiotico antico di 1000 anni (Di giovedì 30 luglio 2020) È stato scoperto un antibiotico antico. Potrebbe venire in aiuto contro la resistenza agli antibiotici attuali che purtroppo sta diventando una realtà. Negli anni a venire, potremmo non essere più in grado di curare molte infezioni. Le stesse che una volta potevamo superare. I batteri vinceranno i nostri farmaci più sofisticati. La resistenza ai farmaci potrebbe causare 10 … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : L’antibiotico antico Resistenza antibiotici: un rimedio medievale come antibatterico Quotidianodiragusa.it