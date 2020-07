L’anagramma (in italiano) che i complottisti condividono con convinzione (Di giovedì 30 luglio 2020) Un anagramma, che sta girando fin dalla fine di aprile 2020, continua ancora oggi a essere condiviso da centinaia di persone, che lo ritengono la prova schiacciante di non si capisce bene che cosa. “COVIDICIANNOVE” -> “IO VENDO VACCINI” A parte che l’anagramma è comunque sbagliato, perché manca una “D”, è risaputo che i complottisti riescono a mettere in relazione cose che tra di loro non hanno nulla a che fare: anziché analizzare le correlazioni al fine di identificare eventuali causalità, fanno esattamente il contrario: identificano quella che secondo loro è la causa, e su essa vi costruiscono le correlazioni, anche le più fantasiose. I complottisti, che riuscirebbero anche a trovare una correlazione tra il covid e un freno a mano, in questo anagramma ci ... Leggi su giornalettismo

snakebyte85 : @giuliocavalli Ti sei perso quello dove COVID DICIANNOVE è l'anagramma di VENDO VACCINO sono talmente svegli che h… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anagramma italiano "Ero sul Golgota duemila anni fa e mi chiamavo ancora Artaud" Pangea.news